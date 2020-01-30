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Часть мексиканской "стены Трампа" рухнула из-за ветра

Часть мексиканской "стены Трампа" рухнула из-за ветра
18:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На границе США и Мексики обрушилась часть "стены Трампа".

На мексикано-американской границе из-за сильного ветра произошло обрушение секции пограничной стены.

Об этом сообщает Sky News.

"Секция пограничной стены Дональда Трампа между США и Мексикой наклонилась в результате сильного ветра", - говорится в сообщении. В городе Мехикали, мексиканского штата Нижняя Калифорния часть конструкции наклонилась на мексиканский сторону границы. Ее падение остановили дерева.

Издание отмечает, что секцию стены, не выдержавшей ветра, установили совсем недавно.

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Как сообщалось, строительство стены было одним из главных обещаний кампании Дональда Трампа, направленной на предотвращение потока нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики в США.

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Мигранты, Мексика, Дональд Трамп.
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