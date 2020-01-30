Часть мексиканской "стены Трампа" рухнула из-за ветра

Новости мира:На границе США и Мексики обрушилась часть "стены Трампа".

На мексикано-американской границе из-за сильного ветра произошло обрушение секции пограничной стены.

Об этом сообщает Sky News.

"Секция пограничной стены Дональда Трампа между США и Мексикой наклонилась в результате сильного ветра", - говорится в сообщении. В городе Мехикали, мексиканского штата Нижняя Калифорния часть конструкции наклонилась на мексиканский сторону границы. Ее падение остановили дерева.

Издание отмечает, что секцию стены, не выдержавшей ветра, установили совсем недавно.

Как сообщалось, строительство стены было одним из главных обещаний кампании Дональда Трампа, направленной на предотвращение потока нелегальных мигрантов, пересекающих границу из Мексики в США.