Джулиани обещает "взрывной отчет" о покушении на жизнь Шокина

Новости Украины:Руди Джулиани имеет подтверждение о покушении на жизнь экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани, который фигурировал в центре расследования относительно импичмента главы Белого дома, заявил, что имеет подтверждение о покушении на жизнь экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом Джулиани написал в Twitter.

"Сегодня Common Sense обнародует взрывной медицинский отчет, подтверждающий попытку убийства ключевого свидетеля по делу двойного взяточничества Байдена-Порошенко Виктора Шокина. Виктору поставил диагноз всемирно известный австрийский врач, который подтверждает, что его чуть не убили", - написал ексадвокат Трампа.

Как сообщалось, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин фигурировал в материалах расследования относительно импичмента президента как чиновник, на которого выходил Джулиани во время поездок в Украину. При этом, сам Шокин неоднократно заявлял, что его заставили уйти с должности из-за требования экс-вице-президента США Джо Байдена, который называл тогдашнего генпрокурора Украины одним из крупнейших коррупционеров, тормозящих реформы в стране.