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Защита Трампа: Он действовал в общественных интересах

Защита Трампа: Он действовал в общественных интересах
09:45 Сегодня Телеграф

Новости мира:Адвокат Трампа назвал давление на Украину защитой национальных интересов США.

Действия главы Белого дома США, направленные на защиту национальных интересов, не могут стать поводом для импичмента.

Об этом заявил адвокат Дональда Трампа Алан Дершовиц во время слушаний по делу об импичменте американского президента в Сенате США.

Дершовиц отметил, что Трамп действовал в общественных интересах. 

"Все известные мне государственные служащие считают, что избрание каждого из них отвечает общественным интересам. И если президент делает что-то, что, по его мнению, поможет ему быть избранным в общественных интересах, это не может быть тем условием, которое приведет к импичменту", - заявил Дершовиц.

У Трампа не думают сокращать помощь для Украины

Как известно, в Сенате США рассматривают дело о давлении президента США на украинское правительство. Его обвиняют в блокировании выделения военной помощи Украине, ради которого он требовал от украинского правительства возобновление дела против главного конкурента президента Джо Байдена.

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Все по теме:

США, Сенат США, Дональд Трамп, Импичмент Трампа, Алан Дершовиц.
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