Помпео о покупке Польшей американских истребителей: Умное решение

Новости мира:Помпео назвал умным решение Польши купить 32 американских F-35.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу приветствовал решение Польши закупить у США 32 истребителя F-35.

"Умное решение президента Дуды и премьер-министра Моравецкого по модернизации польской армии, чтобы укреплять наше партнерство и содействовать коллективной и собственной обороне", - написал Помпео в твиттере.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.

Польша в конце мая обратилась к США с просьбой продать ей 32 самолета F-35A производства Lockheed Martin. Тогда министр обороны Польши заявлял, что воздушным силам Польши требуется заменить советские самолеты на более современные модели.

На покупку самолетов пойдет значительная часть оборонных расходов Польши, которая согласно статистике НАТО, планировала потратить на оборону в 2019 году $11,9 млрд, отмечал ранее телеканал CNN.

Поставки самолетов в Польшу запланированы на 2024 год.