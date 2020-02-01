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Импичмент Трампа: Сенат США приблизил президента к оправданию

Импичмент Трампа: Сенат США приблизил президента к оправданию
11:12 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Сенат США решил не вызывать свидетелей по дело импичмента Дональда Трампа.

Сенат США в пятницу отказался вызвать свидетелей по делу импичмента Дональда Трампа, чем почти гарантированно приблизил оправдание президента в судебном процессе. Об этом сообщает CNN.

Демократы надеялись убедить четырех республиканцев проголосовать за вызов свидетелей. В Сенате, как известно, большинство имеет Республиканская партия. Впрочем, им удалось перетянуть на свою сторону только двух республиканских сенаторов.

В итоге демократы проиграли голосование с результатом 51 против 49. К демократам присоединились республиканцы Сьюзен Коллинс и Митт Ромни.

Импичмент Трампа: Сенат США отклонил четыре поправки демократов

В то же время даже если Сенат согласился заслушать свидетелей - это почти наверняка не изменило бы результат судебного процесса, а только его немного продлило. Для объявления импичмента президенту нужно 2/3 голосов Сената, которых найти бы не удалось.

Финальное голосование по оправданию Дональда Трампа по двум статьям об импичменте состоится в среду.

Добавим, важным свидетелем мог бы стать бывший советник по нацбезопасности Дональда Трампа Джон Болтон. На днях СМИ опубликовали выдержки из его еще не изданной книги, в которой Болтон заявил, что Трамп прямо связывал выделение помощи Украине с началом расследования в отношении его политического конкурента Байдена.

Напомним, американские СМИ опубликовали новые данные из книги Джона Болтона, в которых говорится о планах Трампа касательно Украины.

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США, Импичмент, Конгресс США, Дональд Трамп, Импичмент Трампу.
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