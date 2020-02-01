Трамп разрешил военным использование запрещенного "Оттавским договором" оружия

Новости мира:Отныне ВС США могут использовать "саморазрушающиеся" противопехотные мины.

Президент США Дональд Трамп разрешил американской армии использовать саморазрушающиеся противопехотные мины.

Как сообщает "Голос Америки", Трамп пересмотрел ограничения на использования противопехотных мир, установленные администрацией Барака Обамы в 2014 году.

Причиной названо то, что эти ограничения способны существенно ослабить американские войска,

В 2014 году было установлено, что США более не производят и не закупают противопехотные наземные мины. Было также запрещено использовать имеющиеся мины за пределами Корейского полуострова.

В заявлении Белого дома говорится, что это решение негативно повлияло на оборонительные возможности США, и поэтому принято решение использовать мины новой конструкции, "специально разработанные для того, чтобы уменьшить возможность нанесения непреднамеренного ущерба гражданским лицам и союзникам".

Вооруженные силы США получили право использовать мины, которые саморазрушаются не позднее 30 дней после установки и имеют дублирующую систему контроля, гарантирующую их самоуничтожение. Также сняты географические ограничения на применение противопехотных мин.

США не присоединились к Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавский договор, - ред.), которую подписали более 160 государств.