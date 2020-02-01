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Испытания вакцины против коронавируса начнутся через три месяца

Испытания вакцины против коронавируса начнутся через три месяца
23:20 Сб, 1 Февраль 2020 Телеграф УНИАН

Новости мира:Испытания вакцины против нового типа коронавируса могут стартовать уже через три месяца.

В Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний США предполагают, что испытания вакцины против нового коронавируса могут начаться уже через три месяца.

Об этом заявил его директор Энтони Фауси, сообщает «Голос Америки».

По его словам, это достаточно быстро в сравнении, к примеру, с вакциной против тяжелого острого респираторного синдрома (САРС) – тогда на подготовку вакцины к клиническим испытаниям у ученых ушло 20 месяцев.

«Впрочем, это не значит, что прививку от уханьского коронавируса можно будет сделать уже через три месяца – вакцину нужно будет проверить на безопасность и эффективность. Это может занять еще несколько месяцев», - отметил ученый.

Однако, подчеркнул он, время от начала вспышки до разработки возможной вакцины является рекордно коротким, благодаря отчасти новому способу вакцинации.

По словам профессора молекулярной микробиологии Эндрю Пекоша, для создания прививок больше не нужны инфекционные вирусы. Все, что нужно ученым – генетический код вируса. Он напомнил, что впервые такая возможность появилась в самом начале нынешней вспышки.

Китайские ученые впервые сообщили о первых случаях необычной пневмонии 31 декабря 2019 года. Они изолировали новый коронавирус и опубликовали его полный геном.

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Китай, Болезнь, КНР, Вирус, Коронавирус, Коронавирус 2019-nCoV, Симптомы коронавируса.
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