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В США зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

В США зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
00:03 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В США подтвердили 8 случай заражения коронавирусом.

В США зафиксирован восьмой случай заражения коронавирусом. Пресс-секретарь Центров контроля и профилактики заболеваний в США в электронном письме заявила, что пациент — лицо, проживающее в штате Массачусетс, и вернувшееся из провинции Хубэй. Об этом пишет Голос Америки.

Ранее США из-за коронавируса объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Негражданам США, которые посетили Китай, запрещено въезжать в страну. Также вводятся новые проверки и карантин для граждан США, которые возвращаются из Китая.

Пентагон заявил, что министр обороны Марк Эспер удовлетворил требование Министерства здравоохранения выделить помещение для лиц, которые будут помещены в карантин по прибытии из провинции Хубэй. Пентагон говорит, что уже выбрал четыре военных объекта для размещения прибывших — два в Калифорнии, один в Колорадо и один в Техасе. За транспортировку и оказания медицинской помощи будет отвечать Министерство здравоохранения.

С 2 февраля рейсы из Китая будут направлены в семь аэропортов в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, Сиэтле, Атланте, Гонолулу и Лос-Анджелесе.

На лица, прибывающие в США, будут наложены ограничения: граждане США, что посетили провинцию Хубэй в предыдущие 14 дней, будут помещаться в карантин на период до 2-х недель граждан США, посетивших другие регионы Китая, будут обследовать, и в случае, если у них не будет выявлено симптомов, им будет разрешено добраться до своих домов, где в условиях домашнего карантина за ними наблюдать местные органы здравоохранения в течение 2-х недель; иностранцам, которые посещали Китай в течение предыдущих 2-х недель будет запрещен въезд в США.

Под действие этого ограничения не подпадают родственники граждан и резидентов США.

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Китай, США, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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