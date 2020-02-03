США запретят въезд иностранцам, недавно посещавшим Китай

В связи с угрозой коронавируса, ограничивается въезд в США для иностранцев, которые за последние две недели посещали Китай.
Соответствующую информацию обнародовало министерство внутренней безопасности США.
Как отмечается, ограничения не будут касаться только постоянных жителей США, тех, у кого здесь живут ближайшие родственники, а также членов экипажей самолетов.
Кроме того, рейсы, прибывающие из Китая, теперь будут принимать только в 11 аэропортах США.
Американских граждан, которые за последние две недели посещали провинцию Хубэй, где зафиксирован эпицентр эпидемии, отправят на карантин сроком до 14 дней. Американцы, которые побывали в других регионах Китая, в течение двух недель после возвращения также будут проходить профилактический контроль.
Как сообщалось, в Китае с декабря 2019 регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 2 февраля в мире подтверждено 14 568 случаев новой коронавирусной инфекции, 305 больных скончались.
В Украине подтвержденных случаев заболевания нет.