США запретят въезд иностранцам, недавно посещавшим Китай

Новости мира:Иностранцы, которые недавно были в Китае, не смогут въехать в США.

В связи с угрозой коронавируса, ограничивается въезд в США для иностранцев, которые за последние две недели посещали Китай.

Соответствующую информацию обнародовало министерство внутренней безопасности США.

Как отмечается, ограничения не будут касаться только постоянных жителей США, тех, у кого здесь живут ближайшие родственники, а также членов экипажей самолетов.

Кроме того, рейсы, прибывающие из Китая, теперь будут принимать только в 11 аэропортах США.

Американских граждан, которые за последние две недели посещали провинцию Хубэй, где зафиксирован эпицентр эпидемии, отправят на карантин сроком до 14 дней. Американцы, которые побывали в других регионах Китая, в течение двух недель после возвращения также будут проходить профилактический контроль.

Как сообщалось, в Китае с декабря 2019 регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 2 февраля в мире подтверждено 14 568 случаев новой коронавирусной инфекции, 305 больных скончались.

В Украине подтвержденных случаев заболевания нет.