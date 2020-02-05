Пентагон подтвердил оснащение подводных лодок ядерными боеголовками

Новости мира:Военно-морские силы США разместили боеголовки малой мощности W76-2 на подводных лодках с баллистическими ракетами.

Министерство обороны США официально заявило, что ядерные боеголовки малой мощности W76-2 поступили на вооружение отдельных подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами. Об этом сообщил во вторник заместитель министра обороны США Джо Руд, которого цитирует сайт Минобороны США.

"Военно-морские силы США разместили (ядерные – ред.) боеголовки малой мощности W76-2 на подводных лодках с баллистическими ракетами", - отметил высокопоставленный представитель американского Министерства обороны.

Он напомнил, что это было предусмотрено еще в Обзоре конфигурации ядерных сил США в 2018 году. Тогда Пентагон определил потребность "заменить боеголовки на небольшом количестве ракет, установленных на подводных лодках". При этом отмечалось, что этот шаг направлен на активность потенциальных противников, таких как Россия, которые считают, что наращивание количества ядерных зарядов малой мощности обеспечит преимущество над США и их союзниками.

"Эта дополнительная возможность усиливает способность сдерживания, а также предоставляет Соединенным Штатам быстрое, более боеспособное стратегическое оружие малой мощности; поддерживает нашу приверженность расширенному сдерживанию и демонстрирует потенциальным противникам, что не может быть преимущества от наращивания маломощного ядерного оружия, поскольку США способны надежно и решительно реагировать на любой сценарий угрозы", - заявил представитель Министерства обороны США.