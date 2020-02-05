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США присоединятся к глобальной инициативе "один триллион деревьев"

США присоединятся к глобальной инициативе "один триллион деревьев"
08:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Соединенные Штаты присоединяться к Международной экологической инициативе "Триллион деревьев".

Глава Белого дома официально объявил в Конгрессе США, что Америка присоединяется к инициативе "один триллион деревьев" с целью защиты климата от изменений.

Об этом он заявил во время обращения к Палаты представителей и Сената США о состоянии дел в стране.

"Для того, чтобы защитить окружающую среду, Соединенные Штаты присоединяются к инициативе "один триллион деревьев", - заявил глава Белого дома.

Он назвал эту инициативу "амбициозной", такой, которая должна объединить усилия правительственных структур и частного сектора как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.

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Напомним: призыв посадить один триллион деревьев за 10 лет был озвучен на последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за беспокойства в связи с изменениями глобального климата.

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США, Деревья, Конгресс США, Один триллион деревьев.
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