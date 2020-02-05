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Трамп заявил о стремлении положить конец войнам в мире

Трамп заявил о стремлении положить конец войнам в мире
08:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Дональд Трамп заявил о стремлении положить конец войнам на Ближнем Востоке, обещал свободу народу Венесуэлы.

США работают над тем, чтобы завершить самую продолжительную войну в истории страны и вернуть американских военных домой, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы работаем над тем, чтобы положить конец американским войнам на Ближнем Востоке. В Афганистане решимость и доблесть наших бойцов позволили нам добиться огромного прогресса, и сейчас ведутся мирные переговоры. (...) Мы работаем над тем, чтобы, наконец, закончить самую долгую войну в Америке и вернуть наши войска домой!" - сказал Трамп, выступая в американском Конгрессе с обращением к нации.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. американских военнослужащих, из которых пять тысяч участвуют в контртеррористических операциях.

Президент США также привал руководство Ирана отказаться от планов создания ядерного оружия и "политики терроризма".

"Иранский режим должен отказаться от своей погони за ядерным оружием, прекратить сеять террор, смерть и разрушения и начать работать на благо своего собственного народа", - заявил он, отметив, что в результате санкций США против Ирана "иранская экономика работает очень плохо".

Трамп сказал, что США готовы оказать Ирану соответствующую помощь, чтобы исправить ситуацию, "но, возможно, они слишком гордые или слишком глупые, чтобы просить о такой помощи". "Какой путь они выберут - зависит от них", - констатировал президент.

Трамп в ходе традиционного обращения также раскритиковал правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро и выразил поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, которого пригласил присутствовать во время своей речи.

"Восстанавливая американское лидерство во всем мире, мы вновь выступаем за свободу в нашем полушарии. (...) Мы поддерживаем надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии. Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро - незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена", - сказал Трамп в ходе своего выступления.

Трамп огласит традиционное обращение к американскому народу

Он отметил, что в зале находится человек, который "несет с собой надежды, мечты и чаяния всех венесуэльцев".

"К нам присоединяется истинный и законный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо", - подчеркнул Трамп.

"Все американцы едины с венесуэльским народом в его праведной борьбе за свободу!" - добавил президент США.

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Сирия, Афганистан, Венесуэла, Николас Мадуро, Дональд Трамп.
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