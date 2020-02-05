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Скандал в Конгрессе: Трамп не пожал руку Пелоси, она порвала его речь

Скандал в Конгрессе: Трамп не пожал руку Пелоси, она порвала его речь
10:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп отказался пожать руку спикеру-демократу Палаты представителей США Нэнси Пелоси после передачи ей бумажной копии своего обращения о положении страны.

Президент США Дональд Трамп 4 февраля выступил в Конгрессе с ежегодным обращением к нации, которое запомнится его поведением и реакций спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

После прибытия в Конгресс Трамп проигнорировал попытку Пелоси пожать ему руку. Спикер в ответ лишь пожала плечами.

Перед началом своего выступления Трамп раздал копии доклада заседавшим в президиуме вице-президенту США Майку Пенсу и спикеру Пелоси.

Президент не упомянул об импичменте в своем выступлении. По окончании выступления Трампа Пелоси демонстративно разорвала текст его речи. Она заявила журналистам, что это было "самое учтивое, что она могла сделать, учитывая имевшиеся альтернативы".

Сегодня состоится финальное голосование в процедуре импичмента Трампа. Возглавляемый республиканцами Сенат США, как ожидается, оправдает его.

Трамп заявил о стремлении положить конец войнам в мире

Трампа обвиняют по двум статьям об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Голосование в Сенате положит конец третьему судебному процессу по импичменту президента в истории США накануне бурной избирательной борьбы за Белый дом.

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США, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Майк Пенс.
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