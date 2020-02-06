Провал импичмента: Трамп напомнил об амбиции быть "вечным президентом" (Видео)

Новости мира:Трамп отреагировал на провал импичмента роликом о своем вечном президентстве.

Президент США Дональд Трамп выложил в своем Twitter ролик, на котором ему сулят вечное президентство.

На видео виден американский лидер, который выступает с трибуны без звука.

В это время на экране перечисляются даты четырехлетних сроков будущих президентов: 2020, 2024, 2028 и так далее.

При этом счет убыстряется, останавливаясь на стотысячном годе нашей эры.

Как показано на кадрах, после этого демонстрируется надпись: "Трамп навсегда!". Этот момент сопровождается композицией "В пещере горного короля" из сюиты Эдварда Грига "Пер Гюнт".

Этот же ролик американский лидер опубликовал в июне прошлого года после того, как официально объявил о решении баллотироваться на второй срок и дал старт своей кампании к выборам 2020 года.