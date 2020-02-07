Трамп сообщил о ликвидации главаря аль-Каиды

Новости мира:Белый дом подтвердил ликвидацию главаря аль-Каиды на Аравийском полуострове.

Белый дом официально подтвердил успешно проведенную операцию по устранению лидера группировки аль-Каида на Аравийском полуострове (АКАП) Касима аль-Рими.

Об этом говорится в заявлении от имени президента США, размещенном на сайте Белого дома в четверг.

"По распоряжению президента Дональда Трампа, США провели контртеррористическую операцию в Йемене, результатом которой стала успешная ликвидация Касима аль-Рими, основателя и лидера аль-Каиды на Аравийском полуострове, а также заместителя лидера аль-Каиды Аймана аль-Завахири", - отмечается в сообщении.

Рими присоединился к Аль-Каиде в 1990-х годах, когда работал на Усаму бен Ладена в Афганистане. Когда Рими возглавил аль-Каиду на Аравийском полуострове, эта группировка совершила жестокие расправы над жителями Йемена, а также пыталась вдохновить своих сторонников атаковать Соединенные Штаты, отметили в Белом доме.

Как подчеркнули в Вашингтоне, ликвидация Рими ослабляет АКАП и уменьшает уровень угрозы для национальной безопасности Соединенных Штатов и союзников.

"Мы в дальнейшем будем защищать американский народ, преследуя и устраняя террористов, которые стремятся причинить нам вред", - подчеркнули в Белом доме.

Напомним: о ликвидации аль-Рими СМИ сообщили еще неделю назад, ссылаясь на собственные источники администрации США, однако только сейчас Белый дом подтвердил её официально.