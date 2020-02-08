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Теплая зима в США привела к сокращению безработицы и росту зарплат

Теплая зима в США привела к сокращению безработицы и росту зарплат
09:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США аномально теплая погода в январе привела к увеличению количества новых рабочих мест в целом ряде отраслей.

Нетипично теплая для США погода в январе способствовала увеличению количества новых рабочих мест в целом ряде отраслей.

Об этом говорится в отчете, обнародованном министерством труда США, сообщает Голос Америки.

"Экономика США добавила 225 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы уменьшился до 3,6%. По мнению экономистов, которые подготовили отчет о рынке труда за январь, причиной уменьшения уровня безработицы является нетипично теплая для США погода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего выросли секторы, на которые влияет погода, - строительство, транспорт, индустрия развлечений и отдыха, а также охрана здоровья.

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Кроме того, в прошлом месяце повысилась средняя заработная плата - она составила 28 долларов 44 цента за час. Январь стал 18-м месяцем подряд, когда средняя заработная плата растет более чем на 3%, уточняется в сообщении.

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США, Зима, Экономика США, Теплая зима.
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