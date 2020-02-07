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МИД: США определились с кандидатурой посла в Украине

МИД: США определились с кандидатурой посла в Украине
10:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что США уже определились с кандидатурой посла в Украине.

Во время визита в Киев государственного секретаря США Майк Помпео обсуждался и вопрос руководителя американской дипломатической миссии. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Радио Свобода.

Пристайко отметил, что человек на это место есть и теперь решение за Сенатом, верховной палатой Конгресса.

"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно скорее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине", - сказал Пристайко.

Вместе с тем, имени будущего посла он не назвал. По словам главы МИД, в американской системе назначение посла президентом должно пройти через утверждение Сената, верхней палаты Конгресса США.

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А пока что временной поверенной в делах США в Украине является заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин.

Напомним, экс-посол США в Украине Мари Йованович стала фигурантом процесса касаемо импичмента президента Трампа после того, как ее миссия в Украине была досрочно завершена решением президента. Позже стало известно, что её увольнение было инициировано Львом Парнасом, партнером личного адвоката Трампа, Руди Джулиани.

Кроме того, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко распространил заявление, что Йованович якобы оказывала давление на него, хотя сама она опровергла это под присягой в Конгрессе США.

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США, Посол США, Вадим Пристайко, Майк Помпео.
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