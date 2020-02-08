Трамп увольняет людей, которые давали показания против него на импичменте

Новости мира:Сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман, давший показания на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Агентство приводит выдержки из заявления адвоката сотрудника Совета по национальной безопасности Александера Виндмана, который был приглашен в Белый дом, где ему было предложено покинуть пост. Уволен и его брат Юджин, который работал в адвокатской службе Белого дома.

Кроме них, с должности снят постпред США при ЕС Гордон Сандленд. "Сегодня мне сообщили, что президент намерен незамедлительно отозвать меня с поста представителя США при ЕС", - сообщил Сандленд в заявлении, выдержки из которого приводит АР.

Представитель пресс-службы Белого дома Стефании Гришэм ранее на этой неделе сообщила, что Трамп рад, что судебное разбирательство в его отношении завершено, и что "кому-то, вероятно, придется за это заплатить".