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Трамп увольняет людей, которые давали показания против него на импичменте

Трамп увольняет людей, которые давали показания против него на импичменте
10:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман, давший показания на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса импичмента, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Агентство приводит выдержки из заявления адвоката сотрудника Совета по национальной безопасности Александера Виндмана, который был приглашен в Белый дом, где ему было предложено покинуть пост. Уволен и его брат Юджин, который работал в адвокатской службе Белого дома.

Кроме них, с должности снят постпред США при ЕС Гордон Сандленд. "Сегодня мне сообщили, что президент намерен незамедлительно отозвать меня с поста представителя США при ЕС", - сообщил Сандленд в заявлении, выдержки из которого приводит АР.

Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома

Представитель пресс-службы Белого дома Стефании Гришэм ранее на этой неделе сообщила, что Трамп рад, что судебное разбирательство в его отношении завершено, и что "кому-то, вероятно, придется за это заплатить".

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США, Дональд Трамп, Импичмент Трампа, Александр Виндман.
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