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В НАТО высказали свои опасения о преследовании американского спутника российским

В НАТО высказали свои опасения о преследовании американского спутника российским
16:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:Запущенный РФ небольшой спутник движется в большой близости с американским, в НАТО заявили о представляющейся угрозе от данного факта.

Запущенный Россией небольшой спутник маневрирует вблизи американского космического летательного аппарата.

Об этом заявил главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланати в комментарии Washington Examiner.

"Российское министерство обороны …. запустило небольшой спутник, который недавно синхронизировал свою орбиту и стал преследовать американский спутник-разведчик", - говорится в сообщении.

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По словам генерала, усилия России и Китая по маневрированию космических аппаратов вблизи западных спутников представляют угрозу, и каждой стране Альянса в отдельности нужно задуматься, как ей противостоять, поскольку НАТО не будет заниматься вопросами космических активов.

"До сих пор все считали космос безопасным пространством. Это уже не так", - отметил Ланата.

Как отмечает издание, некоторые аналитики и военные чиновники полагают, что Россия и Китай размещают космические активы возле американских спутников, чтобы в случае конфликта нанести ущерб военным связям США и сетям GPS.

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США, Спутник, НАТО, Россия, РФ, Космос.
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