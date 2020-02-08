В НАТО высказали свои опасения о преследовании американского спутника российским

Новости мира:Запущенный РФ небольшой спутник движется в большой близости с американским, в НАТО заявили о представляющейся угрозе от данного факта.

Запущенный Россией небольшой спутник маневрирует вблизи американского космического летательного аппарата.

Об этом заявил главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланати в комментарии Washington Examiner.

"Российское министерство обороны …. запустило небольшой спутник, который недавно синхронизировал свою орбиту и стал преследовать американский спутник-разведчик", - говорится в сообщении.

По словам генерала, усилия России и Китая по маневрированию космических аппаратов вблизи западных спутников представляют угрозу, и каждой стране Альянса в отдельности нужно задуматься, как ей противостоять, поскольку НАТО не будет заниматься вопросами космических активов.

"До сих пор все считали космос безопасным пространством. Это уже не так", - отметил Ланата.

Как отмечает издание, некоторые аналитики и военные чиновники полагают, что Россия и Китай размещают космические активы возле американских спутников, чтобы в случае конфликта нанести ущерб военным связям США и сетям GPS.