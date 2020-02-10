Трамп об эпидемии коронавируса: Мы сейчас отлично справляемся

Новости мира:Трамп считает, что США отлично справляются с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что его страна прекрасно наладила борьбу против распространения коронавируса.

"В любом случае мы сейчас отлично справляемся", - сказал Трамп в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов.

Он пояснил, что в США не так много случаев заболевания коронавирусом и врачам удается эффективно помогать пациентам.

По словам американского лидера, существует распространенное мнение о том, что вирус исчезнет в апреле. "Многие считают, что вирус исчезнет в апреле, когда станет тепло", - указал Трамп.

Ранее он заявлял, что Вашингтон и Пекин "тесно работают и координируют усилия по борьбе с коронавирусом, распространяющимся в Китае".

"Моя администрация предпримет необходимые меры для того, чтобы защитить американский народ от этой угрозы", - пообещал он.

Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило более 40 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях.