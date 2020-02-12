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Выборы в США: на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс

Выборы в США: на праймериз демократов в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демократической партии США в штате Нью-Гэмпшир.

По результатам подсчета 82% голосов на партийных праймериз в американском штате Нью-Гемпшир лидерство среди демократов уверенно удерживает сенатор Берни Сандерс, которого еще может догнать молодой кандидат Пот Бутиджич.

Бывший вицепрезидент США Джо Байден остается на пятом месте.

Так, сенатор левых взглядов Берни Сандерс теперь имеет поддержку почти 26%. На втором месте держится умеренный демократ, экс-мер города Саут-Бенд Пот Бутиджич (24,3%). Далее идут женщины-кандидатки, сенатора Эми Клобушар (20%) и Элизабет Уоррен (9%). Замыкает первую пятерку бывший вице-президент США Джо Байден (8,5%), который до недавнего времени считался лидером гонки в большинстве штатов.

Сразу после завершения голосования в Нью-Гемпшире один из кандидатов от Демократической партии, бизнесмен Эндрю Янг, снял свою кандидатуру с дальнейших гонок.

На праймериз в Республиканской партии, по результатам подсчета около 70% голосов, наибольшую поддержку сохраняет Дональд Трамп (более 85%). Еще один кандидат, Билл Уэлд имеет чуть более 9% поддержки. Остальные претенденты не получили и одного процента голосов избирателей.

Выборы в США: один из конкурентов Трампа завершил предвыборную кампанию

Напомним: в соответствии с американской системой выборов, в каждом штате проходят праймериз, которые определяют по одному из кандидатов от каждой партии. Основное голосование между кандидатами состоятся в ноябре этого года. Тогда будет окончательно определено, кто следующие четыре года будет занимать должность главы Белого дома.

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Нью-Гэмпшир, Берни Сандерс, Выборы в США, Пот Бутиджич.
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