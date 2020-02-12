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Среда, 12.02.2020
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Президентская гонка США: последний афроамериканец отказался от своих амбиций

Президентская гонка США: последний афроамериканец отказался от своих амбиций
20:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Деваль Патрик принял решение прекратить свою предвыборную кампанию.

Бывший губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик принял решение прекратить свою предвыборную кампанию в рамках президентских выборов 2020 года, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что после решения 63-летнего Патрика среди претендентов на пост президента от Демократической и Республиканской партии США не осталось ни одного афроамериканца.

По итогам состоявшихся накануне праймериз в штате Нью-Гэмпшир Патрик занял одно из последних мест.

Таким образом, на данный момент в борьбе за то, чтобы стать кандидатом в президенты США от демократов, участвуют восемь человек - бывший вице-президент США Джо Байден, миллиардер Майкл Блумберг, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, конгрессвумен Тулси Габбард, сенатор Эми Клобушар, сенатор Берни Сандерс, сенатор Элизабет Уоррен и миллиардер Томас Стейер.

Выборы в США: Еще два оппонента Трампа выбыли из гонки

Этап первичных внутрипартийных выборов демократов состоялся в Нью-Гэмпшир во вторник. Победу одержал Сандерс, на втором месте - Буттиджич, за ним - Клобушар. В соответствии с результатами каждый из кандидатов получит разное количество мандатов делегатов, которые затем на партийном съезде будут избирать кандидата от партии.

Миллиардер Блубмерг не участвует в февральских праймериз, вместо этого он планирует принять участие в так называемом "супер-вторнике", когда будут распределены более 1,3 тыс. мандатов делегатов.

Президентские выборы состоятся в США в ноябре 2020 года.

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США, Президентские выборы, Массачусетс, Деваль Патрик.
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