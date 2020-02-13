Наказание для Виндмана: в Конгрессе выступили против

Новости мира:В Конгрессе США выступают против дисциплинарного наказания для бывшего эксперта Белого дома по Украине.

Конгрессмен Мак Торнберри считает, что применять дисциплинарное взыскание к бывшему ведущему эксперту по Украине совета национальной безопасности США Александру Виндману не следует, сообщает в среду издание The Hill.

"Его карьера должна продвигаться на основании его талантов и возможностей", - заявил Торнберри, главный республиканец в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США.

Президент США Дональд Трамп рекомендовал Пентагону привлечь Виндмана, подполковника армии США, к дисциплинарной ответственности, отметив, что решение должно принимать военное ведомство. Таким образом, отмечает The Hill, Трамп продемонстрировал, что он не будет против дополнительных взысканий в отношении госслужащих, давших против него показания в процессе импичмента.

Как сообщалось, ранее Трамп уволил нескольких представителей администрации, которые выступили со свидетельствами против него в рамках процесса по делу об импичменте. В частности, оставили свои посты в Белом доме Виндман и постпред США при ЕС Гордон Сандленд.

В США осенью 2019 демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался в ходе телефонного разговора 25 июля убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников.

Виндман был одним из тех, кто слышал разговор Трампа с Зеленским. Виндман в своих показаниях заявил, что слова Трампа о расследовании в отношении сына своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена были "требованием".