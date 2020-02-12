Скачать
Среда, 12.02.2020
"Допустимый компромисс": Арахамия согласился бы пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
"Допустимый компромисс": Арахамия согласился бы пустить воду в Крым в обмен на Донбасс
"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина
"Уханьский" коронавирус: когда появится вакцина
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Украинец выиграл золото Чемпионата Европы
Холостяк 10 сезон: известно имя главного героя шоу
Холостяк 10 сезон: известно имя главного героя шоу

СМИ: Минюст США резко изменил позицию по одному из фигурантов "российского" дела Трампа

СМИ: Минюст США резко изменил позицию по одному из фигурантов "российского" дела Трампа
00:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Минюст Трампа хочет отозвать запрос на "девять лет" для Стоуна.

Минюст администрации Дональда Трампа намерено отозвать предложение своих же прокуроров по заключению близкого к Трампу соратника Роджера Стоуна до девяти лет по "российскому" делу, которое вел спецпрокурор Мюллер.

Об этом сообщил во вторник центральный американский телеканал CNN.

"Министерство юстиции намерено отказаться от запроса (в суд - ред.), чтобы заключить до девяти лет давнего доверенного лица Дональда Трампа, Роджера Стоуна", - отмечает телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Минюста.

Подобный шаг министерства противоречит позиции его же собственных федеральных прокуроров, "что является крайне необычным и политизированным шагом", уточняется в сообщении.

Минюст США готов рассмотреть информацию Джулиани по Украине

Как известно, накануне федеральные прокуроры в запросе в суд потребовали для Роджера Стоуна заключение сроком от семи до девяти лет по семи пунктам обвинений, связанных с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера. В частности, обвинения касались давления на свидетелей, препятствования работе следствия, а также предоставления ложных заявлений следствию в пяти отдельных случаях.

После этого в Минюсте администрации Трампа назвали "чрезмерными" предложения федеральных прокуроров.

"Министерство было шокировано, увидев рекомендацию о вынесении приговора", - сказал CNN чиновник. По его словам, Минюст считает, что "рекомендация является чрезмерной", а также "непропорциональной" к правонарушениям, которые совершил Стоун.

"У России есть нечто подобное": Трамп рассказал о "супербыстрых" ракетах США

Меморандум Минюста о вынесении приговора, как ожидается, будет подан в федеральный суд Вашингтона во вторник.

Резкое изменение позиции Минюста США состоялось в тот же день, как утром президент Трамп в своем твиттере выступил категорически против рекомендаций федеральных прокуроров в отношении его соратника Стоуна. Трамп, в частности, назвал это "ужасной и очень несправедливой ситуацией". В самом же Минюсте отметили, что не координировали своих действий с Белым домом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Роджер Стоун, Минюст США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ее польза неоценима: почему стоит чаще есть фасоль
02 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
03 Разумков: Поддержка Евросоюза способствует развитию страны
04 У вас дефицит железа: какие признаки на это указывают
05 Налаживание контакта с жителями ОРДЛО: у Зеленского прошло совещание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
Следователи ГБР нагрянули с обысками на две таможни
&quot;Амбициозная цель&quot;: ЕС сделал Британии интересное предложение
ЕС сделал Британии интересное предложение
Планы Украины по оцифровке: Гончарук обозначил сроки
Планы Украины по оцифровке: Гончарук обозначил сроки
Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь