СМИ: Минюст США резко изменил позицию по одному из фигурантов "российского" дела Трампа

Новости мира:Минюст Трампа хочет отозвать запрос на "девять лет" для Стоуна.

Минюст администрации Дональда Трампа намерено отозвать предложение своих же прокуроров по заключению близкого к Трампу соратника Роджера Стоуна до девяти лет по "российскому" делу, которое вел спецпрокурор Мюллер.

Об этом сообщил во вторник центральный американский телеканал CNN.

"Министерство юстиции намерено отказаться от запроса (в суд - ред.), чтобы заключить до девяти лет давнего доверенного лица Дональда Трампа, Роджера Стоуна", - отмечает телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника американского Минюста.

Подобный шаг министерства противоречит позиции его же собственных федеральных прокуроров, "что является крайне необычным и политизированным шагом", уточняется в сообщении.

Как известно, накануне федеральные прокуроры в запросе в суд потребовали для Роджера Стоуна заключение сроком от семи до девяти лет по семи пунктам обвинений, связанных с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера. В частности, обвинения касались давления на свидетелей, препятствования работе следствия, а также предоставления ложных заявлений следствию в пяти отдельных случаях.

После этого в Минюсте администрации Трампа назвали "чрезмерными" предложения федеральных прокуроров.

"Министерство было шокировано, увидев рекомендацию о вынесении приговора", - сказал CNN чиновник. По его словам, Минюст считает, что "рекомендация является чрезмерной", а также "непропорциональной" к правонарушениям, которые совершил Стоун.

Меморандум Минюста о вынесении приговора, как ожидается, будет подан в федеральный суд Вашингтона во вторник.

Резкое изменение позиции Минюста США состоялось в тот же день, как утром президент Трамп в своем твиттере выступил категорически против рекомендаций федеральных прокуроров в отношении его соратника Стоуна. Трамп, в частности, назвал это "ужасной и очень несправедливой ситуацией". В самом же Минюсте отметили, что не координировали своих действий с Белым домом.