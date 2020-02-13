"Госдеп в беде": Йованович раскритиковала политику Трампа

Новости мира:Бывший посол США в Украине сделала громкое заявление в Джорджтаунском университете.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович считает, что Государственный департамент находится в беде из-за внешней политики администрации действующего президента Дональда Трампа.

Об этом она заявила во время своего первого публичного выступления после слушаний в Конгрессе, принимая награду за дипломатию в Джорджтаунском университете, сообщает АР.

"Сейчас Государственный департамент находится в беде ... Высшим руководителям не хватает политического видения, моральной ясности и лидерства", - подчеркнула Йованович, которая ранее была отстранена Трампом от должности в Украине.

Она добавила, что при президентстве Трампа Государственный департамент "опустошили", и искусство дипломатии стало менее приоритетным для его администрации.

"Если говорить откровенно, внешняя политика аморальна, давая только туманные намеки, заменяя доверие на угрозы и страх, она не может так работать в долгосрочной перспективе", - сказала Йованович.