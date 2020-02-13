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Четверг, 13.02.2020
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"Разговор вышел очень откровенным": Ельченко провел первую встречу с конгрессменами США

"Разговор вышел очень откровенным": Ельченко провел первую встречу с конгрессменами США
03:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Конгрессе США подтвердили устойчивую поддержку Украины.

Республиканская и Демократическая партии в Конгрессе США сохраняют устойчивую поддержку Украины на фоне российской агрессии, а также в контексте реформ, происходящих в нашей стране.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Вашингтоне по результатам встречи посла Владимира Ельченко с двухпартийной группой американских конгрессменов.

"Конгрессмены подтвердили неизменность устойчивой двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США, настроенность в дальнейшем помогать нашей стране в защите ее суверенитета и территориальной целостности и реализации демократических реформ", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.

При этом отмечается, что общение получилось "очень откровенным".

Хербст: Сильная Украина - в интересах Соединенных Штатов

Как подчеркнули в Посольстве Украины в Вашингтоне, "Соединенные Штаты были и остаются самым большим другом Украины на международной арене, в этом нет никаких сомнений".

В целом во встрече с послом Украины в США приняли участие 14 законодателей, среди которых – руководители ряда ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и члены Конгрессового украинского кокуса.

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США, Конгресс США, Владимир Ельченко.
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