Скачать
Четверг, 13.02.2020
Снабжение Минобороны: Загороднюк отметил положительную динамику сотрудничества с НАТО
Снабжение Минобороны: Загороднюк отметил положительную динамику сотрудничества с НАТО
Столтенберг: Важно продолжать поддерживать Украину
Столтенберг: Важно продолжать поддерживать Украину
Setanta запустит второй телеканал в Украине
Setanta запустит второй телеканал в Украине
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля

Ужасный склад: В США после смерти врача обнаружили у него в гараже более 2400 эмбрионов

Ужасный склад: В США после смерти врача обнаружили у него в гараже более 2400 эмбрионов
16:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В США после смерти доктора правоохранители обнаружили у него в гараже целый склад из тысяч эмбрионов.

В доме американского врача в округе Уилл штата Иллинойс обнаружили более 2400 останков эмбрионов.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что часть останков нашли в гараже, а часть – в машине, которые принадлежали доктору Ульриху Клопферу. Пока полицейские не обнаружили доказательств того, что он делал аборты прямо на дому. По словам следователей, останки сохранились после операций, проводившихся между 2000-м и 2003 годом. 

Военная сфера: Власти США заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Украиной

"Сегодня мы наконец похороним 2411 нерожденных детей… Они заслуживают большего, чем холодный, темный гараж или багажник автомобиля", – заявил генеральный прокурор Индианы Кертис Хилл.

Ульрих умер 3 сентября 2019-го. Когда семья доктора стала разбирать его вещи, они обнаружили эмбрионы в запечатанных пластиковых пакетах. Те были переданы окружному прокурору Индианы. Прежде чем захоронить останки, полицейские провели расследование, которое растянулось на год.

Отмечается, что Клопфер владел тремя клиниками абортов. Среди обнаруженных вещей доктора были найдены медицинские записи лечебниц: из них следует, что мужчина не соблюдал законы штата, которые касаются захоронения эмбрионов. Клопфер лишился лицензии еще в 2015-м.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Эмбрион, Врачи, Клиника, Аборты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
05 В Китае выдвинули новую версию распространения коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
С ароматом жаренной курицы: KFC и Crocs выпустили эксклюзивную обувь (Видео)
С ароматом жаренной курицы: KFC и Crocs выпустили эксклюзивную обувь (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь