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Четверг, 13.02.2020
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Военная сфера: Власти США заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Украиной

Военная сфера: Власти США заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Украиной
13:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Пентагоне заявили, что США очень заинтересованы в углублении сотрудничества в военной сфере с Украиной.

Власти США заинтересованы в углублении сотрудничества с Украиной в военной сфере.

Об этом в четверг заявил глава Пентагона Марк Эспер после встречи с министром обороны Украины Андреем Загороднюком в Брюсселе.

"Я встретился сегодня утром с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, чтобы обсудить возможности дальнейшей поддержки Украины и укрепление нашего прочного военного партнерства. США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", — отметил Эспер в своем Twitter. 

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Министры провели беседу на полях заседания глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, проходящего в бельгийской столице с 12 по 13 февраля, куда также был приглашен Загороднюк. 

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что США поддержат принятие Украины в программу Расширенных возможностей НАТО, однако в ответ ждут от Киева усиления борьбы с коррупцией и активных реформ в военной сфере.

Данная программа была утверждена в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе, она нацелена на развитие максимально тесных связей с основными партнерами альянса. В настоящий момент в нее входят Швеция, Финляндия, Грузия, Иордания, Австралия.

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Все по теме:

Украина, США, Пентагон, Марк Эспер, Андрей Загороднюк.
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