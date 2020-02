Военная сфера: Власти США заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с Украиной

Власти США заинтересованы в углублении сотрудничества с Украиной в военной сфере.

Об этом в четверг заявил глава Пентагона Марк Эспер после встречи с министром обороны Украины Андреем Загороднюком в Брюсселе.

"Я встретился сегодня утром с министром обороны Украины Андреем Загороднюком, чтобы обсудить возможности дальнейшей поддержки Украины и укрепление нашего прочного военного партнерства. США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", — отметил Эспер в своем Twitter.

Министры провели беседу на полях заседания глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, проходящего в бельгийской столице с 12 по 13 февраля, куда также был приглашен Загороднюк.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула, что США поддержат принятие Украины в программу Расширенных возможностей НАТО, однако в ответ ждут от Киева усиления борьбы с коррупцией и активных реформ в военной сфере.

This morning, I met with Ukraine’s Minister of Defense Andriy Zagorodnyuk to discuss ways to further advance efforts in support of Ukraine & enhance our enduring defense partnership. The U.S. firmly supports Ukraine’s sovereignty, independence, & territorial integrity. pic.twitter.com/ZANw2Bxnw8

