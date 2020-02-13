Счетная палата в первый раз проведет аудит ГБР

Новости Украины:Глава Счетной палаты Украины заявил о намерении провести проверку в ГБР в ближайшее время.

Счетная палата планирует в 2020 году провести аудит Государственного бюро расследований.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

"Счетная палата ни разу не проверяла Государственное бюро расследований, несмотря на то, что другие государственные органы, созданные недавно, уже были объектами наших аудитов. Сегодня очень много у общества вопросов не только в отношении эффективности профессиональной деятельности новообразованных органов, но и относительно того, как они тратят средства государственного бюджета", - сказал Пацкан.

Он отметил, что Счетная палата на своем заседании внесла изменения в план работы на 2020 год.

"Мы готовы начать аудит в ближайшее время. Заслушать отчет о результатах проверки ГБР Счетная палата планирует в июне текущего года", - отметил Пацкан.

В частности, Счетная палата проверит эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Государственного бюро расследований. В 2018-2019 годах расходы ГБР профинансированы в сумме более 1 млрд гривень. Председатель Счетной палаты также отметил, что вопрос о необходимости проведения аудита поднимала и временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова, несмотря на реорганизацию Бюро.

Как известно, Счетная палата в этом году намерена провести более 80 аудитов. Согласно утвержденному плану, проверки ждут Аппарат Верховной Рады, Центральную избирательную комиссию, Кабинет министров, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный суд Украины, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки и т.п.