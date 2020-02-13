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Парубия вызывали в ГБР для допроса

Парубия вызывали в ГБР для допроса
10:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:ГБР допросило народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера ВР Андрея Парубия по делу о препятствовании выборам в 2019 году.

Государственное бюро расследований (ГБР) провело допрос народного депутата фракции "Европейская солидарность" Андрея Парубия по делу о препятствовании избирательному праву во время парламентских выборов в 2019 году.

"В чем же видится мое "препятствование"? Проявляется в том, что я, как председатель Верховной Рады Украины, обращался в правоохранительные органы с требованием установить или одиозный соратник Януковича Андрей Клюев, а также Ренат Кузьмин и Анатолий Шарий находились в Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно - имеют ли они право участвовать в выборах", - написал нардеп на своей странице в соцсети Facebook.

Парубий напомнил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала упомянутых кандидатов, и только после его запроса было установлено, что у них нет юридических оснований для баллотирования, и ЦИК отменила регистрацию.

"Справедливость была восстановлена. Считаю личным достижением, что мне удалось этого добиться. И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование", - подытожил депутат.

Уголовное производство против Парубия по ч. 4 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму либо деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса было открыто ГБР 20 августа по решению суда.

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Как сообщалось, 2 июля 2019 года ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Клюева и блогера Шария. В ЦИК заявили, что приняли такое решение во исполнение решения Верховного суда, который признал ненадлежащими доказательства, на основании которых Центризбирком ранее оказал им в регистрации. В Верховном суде заявили, что не обязывали ЦИК регистрировать Клюева и Шария, а лишь обязали продолжить рассмотрение их документов,

Затем секретарь ЦИК Наталия Бернацкая сообщила, что Центризбирком может пересмотреть решение о регистрации Клюева и Шария, если в ближайшее время получит доказательства проживания этих лиц за пределами Украины в течение последних 5 лет.

В тот же день на Майдане Независимости прошла акция протеста против решения о регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. Акция собрала около тысячи человек, включая большое количество журналистов, общественных активистов и некоторых политиков.

3 июля ЦИК приняла решение об отмене регистрации Клюева и Шария.

Регистрацию Кузьмина, который был внесен в избирательный список партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" под 35 номером, отменили 5 июля 2019 года. Пресс-секретарь действовавшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщала, что еще 20 июня 2019 года в ЦИК было направлено письмо, в котором сообщалось о расследовании уголовного производства по подозрению Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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В письме также указывалось, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Кузьмина на территории Украины не представилось возможным. Он был объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ. Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации.

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Верховная Рада, ГБР, Андрей Парубий, Допрос в ГБР, Выборы в 2014 году.
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