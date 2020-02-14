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Пентагон в этом году начнет испытания гиперзвукового оружия

Пентагон в этом году начнет испытания гиперзвукового оружия
08:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Flickr

Новости мира:Текущий год станет поворотным в разработке и развертывании гиперзвукового оружия в США.

Глава стратегического командования вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Пентагон активно готовит базу для испытаний гиперзвукового оружия.

Об этом он сообщил в письменных показаниях перед комитетом Сената США по делам вооруженных сил.

По словам адмирала, 2020 год станет поворотным в разработке и развертывании гиперзвукового оружия в США.

Ричард отметил, что гиперзвуковое оружие обеспечит "эффективный потенциал сдерживания" и повысит боеспособность страны. Это необходимо для ответа на существующее и будущие угрозы.

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Он подчеркнул, что Россия и Китай усиливают свои ядерные возможности, чтобы "напрямую бросить вызов" США. В частности, отмечается, что "агрессивная и мощная" кампания России по оснащению стратегической ядерной триады близка к завершению.

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США, Пентагон, Гиперзвуковое оружие, Чарльз Ричард.
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