Тестирование вооружения: В США провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты

Министерство обороны США провело очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Об этом в среду сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США, уточнив, что запуск был произведен из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тысяч км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

Ракеты шахтного базирования Minuteman III, как указала пресс-служба, были приняты на вооружение почти 50 лет назад. Ежегодно осуществляется до четырех их пусков. Специалисты Пентагона, Минэнерго и Стратегического командования ВС используют полученные при этом данные для проверки готовности имеющихся ракет.

Согласно американским экспертам, в ведении ВВС находятся 400 Minuteman III, на которых установлено по одному ядерному заряду мощностью 300 или 335 килотонн. Они несут боевое дежурство на базах Малмстром (штат Монтана), Майно (штат Северная Дакота) и имени Фрэнсиса Уоррена (штат Вайоминг). Еще 50 шахт имеется в резерве: в них незамедлительно могут быть размещены БР, если это потребуется.

Colleague Charlie Warzel shot this sweet video of the Minuteman 3 test launch this am. ⁦@BreakingDefense⁩ pic.twitter.com/bqDNvD5rWo

— Theresa Hitchens (@Genevaexpat) February 5, 2020