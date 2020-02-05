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Помпео: Крым потерян и мировые игроки это прекрасно понимают

Помпео: Крым потерян и мировые игроки это прекрасно понимают
14:27 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Майк Помпео намекнул, что мировое сообщество считает Крым потерянным.

Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч в Киеве 31 января дал понять, что международное сообщество считает Крым "потерянным" в том смысле, что Россия не собирается его возвращать.

Об этом сообщается в материале НВ.

Помпео за один рабочий день в Киеве успел встретиться по отдельности с президентом, с министром обороны, главой МИД и даже пообщался 1,5 часа на одной встрече с представителями антикоррупционого сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты.

На полуторачасовой встрече, как рассказали изданию приглашенные участники, зашла речь и о Крыме.

Джапарова попросила Белый Дом держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также помощь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне.

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Собеседники издания отметили, что по госсекретарю было видно, что "у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму".

Прямая речь Елены Трегуб, генсекретаря Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны, основанного "Transparency International": "Он (Помпео) сказал, что Крым потерян и мировые игроки прекрасно понимают, что Крым потерян, и что Украина могла отдать Крым, а Россия – это не та страна, у которой что-то можно забрать".

Позднее Трегуб обратилась в редакцию НВ, чтобы уточнить сказанное Помпео. По ее словам, госсекретарь дал понять, что международное сообщество считает Крым потерянным, – и на встрече как раз и обсуждали, как держать Крым на повестке дня.

Трегуб, рассказала, что Помпео впечатлила история о блокировании судебной реформы элитами Высшего совета правосудия – госсекретарь США спросил, зачем был принят такой закон о судебной реформе, с широкими полномочиями ВСП, и как можно было сделать лучше.

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Также Помпео интересовался, какие вопросы волнуют гражданский сектор и как их решает Офис президента Владимира Зеленского.

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Украина, США, Россия, Крым, РФ, Майк Помпео.
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