Формула "Штайнмайера" не поможет: Порошенко рассказал, кто принесет мир на Донбасс

Новости Украины:Экс-президент говорит, что мир украинцам смогут принести миротворцы ООН.

Петр Порошенко считает, что для того, чтобы воцарился мир на Востоке Украины, необходимо привлечь международную миротворческую миссию, которая поможет Украине восстановить контроль над границей до начала политического процесса в этом регионе. Об этом пятый президент Украины рассказал в интервью Euractiv.com.

Порошенко подчеркнул, что Путину не нужен отдельно Крым или Донбасс. Кремль хочет восстановить Советский Союз, а для этого ему нужна вся Украина.

Бывший президент говорит, что Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз в новом формате, и использует оккупированный Донбасс, как часть своего плана. Это та причина, по которой Кремль стремится оставить контроль части украинско-российской границы в своих руках.

"Мы выражаем очень сильные месседжи, что нам нужно сделать шаги для установления международного контроля за границей до начала избирательного процесса. Если мы пригласим по решению Совета безопасности ООН миротворцев, и они будут контролировать границу, это может помочь нам остановить российскую инфильтрацию на украинскую территорию", - добавил Порошенко.

Петр Порошенко также убежден, что "формула Штайнмайера" не приведет к миру на Донбассе. По его словам это кремлевский сценарий, поскольку инициатива данной формулы исходит от Лаврова и Путина. Политик также высказался о миротворцах. По его мнению именно они смогут принести мир на Донбасс.

"Но давайте от вопроса формулы Штайнмайера перейдем к миротворцам. Это поможет приблизить мир на украинской земле".

Напомним, Петр Порошенко в Брюсселе встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.