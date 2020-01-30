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Порошенко провел "теплую встречу" с главой МВФ

Порошенко провел "теплую встречу" с главой МВФ
15:18 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Порошенко в Брюсселе встретился с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

Пятый президент Украины и председатель партии "Европейская солидарность" провел в Брюсселе "краткую, но очень содержательную" беседу с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. 

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

"Мы говорили о том, какие реформы надо сохранить и продолжить. О том, что нельзя допустить свертывания демократических процессов и реформирования экономики, которые были начаты в течение последних пяти лет", - написал Порошенко. 

Порошенко также добавил, что плодотворное сотрудничество Украины с МВФ - важный маркер успешности реформ и весомый фактор повышения инвестиционной привлекательности страны.

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Напомним, Порошенко в ходе встречи в Брюсселе с депутатским активом Группы дружбы Украины в Европейском парламенте подчеркнул важность сохранения среди приоритетов Европарламента и ЕС вопроса поддержки борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

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МВФ, Петр Порошенко, Кристалина Георгиева.
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