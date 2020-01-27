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Порошенко в Брюсселе предложил принять в ЕП резолюцию в поддержку Украины

Порошенко в Брюсселе предложил принять в ЕП резолюцию в поддержку Украины
22:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины:Порошенко предложил инициировать принятие Европарламентом резолюции в поддержку Украины.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в ходе встречи в Брюсселе с депутатским активом Группы дружбы Украины в Европейском парламенте подчеркнул важность сохранения среди приоритетов Европарламента и ЕС вопроса поддержки борьбы Украины за восстановление суверенитета и территориальной целостности.

"Накануне пятой годовщины минских договоренностей пятый президент предложил инициировать принятие соответствующей резолюции Европарламента в поддержку Украины. Петр Порошенко также призвал к сохранению мирового единства и солидарности с Украиной", - сообщается на сайте "Европейской солидарности" в понедельник.

В ходе встречи было высказано беспокойство в связи с попытками международной реабилитации президента РФ без выполнения Москвой ее обязательств в рамках минского процесса, деоккупации Донбасса, возвращения Крыма Украине и восстановления уважения к международному праву. Отмечена необходимость продления и усиления санкций против Москвы как инструмента принуждения к миру.

СМИ: Послы ЕС поддержали решение о расширении санкций против РФ

В свою очередь, депутаты Европарламента подчеркнули свою твердую поддержку Украине как в деле укрепления устойчивости государства и противодействия продолжающейся российской агрессии, так и на пути реформ и европейской интеграции, говорится в сообщении.

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ЕС, Европарламент, Петр Порошенко.
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