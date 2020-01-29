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В ЕС призвали РФ обеспечить свободный проход судов по Керченскому проливу

В ЕС призвали РФ обеспечить свободный проход судов по Керченскому проливу
10:47 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В ЕС говорят, что необходимо продолжить наблюдение за ситуацией с судоходством в Керченском проливе.

Киев и Брюссель требуют от Москвы обеспечить беспрепятственный и свободный проход судов в Азовское море и из него.

Об этом говорится в совместном заявлении для прессы по итогам шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 28 декабря в Брюсселе.

"ЕС подтвердил свою политику непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, в частности путем ограничительных мер. Совет ассоциации призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход в и из Азовского моря в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.

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ЕС напомнил о своей усиленной поддержке, нацеленной на уменьшение последствий дестабилизирующих действий России в Азовском море, в частности об открытии офиса ЕС в Мариуполе и поддержке местной экономической диверсификации.

"Обе стороны приветствовали Международную инвестиционную конференцию в Мариуполе в октябре 2019 года, посвященную дальнейшему развитию Азовского региона, и согласились продолжать заниматься его дальнейшей деятельностью", - говорится в заявлении.

Как известно, Министерство транспорта России почти полностью остановило движение в Керченском проливе с 21 по 24 декабря, якобы из-за технических работ.

В ноябре время задержания в Керченском проливе судов, следующих в или из портов Бердянска и Мариуполя, возросло в несколько раз по сравнению с октябрем 2019 года.

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17 января Украина выразила протест в Международной морской организации (IMO) в связи незаконными действиями РФ, которые угрожают безопасности навигации в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Напомним, подразделения морской охраны получили скоростные катера.

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Киев, ЕС, Азовское море, Москва, Брюссель, Крым, Евросоюз, Жозеп Боррель.
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