Минирование побережья Азовского моря: заявление Штаба ООС

Штаб ООС опроверг информацию некоторых СМИ о якобы установлении минных полей вдоль побережья Азовского моря.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря", - отметили в штабе.
Ранее в некоторых СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря.
Поэтому штаб ООС предоставил уточняющую информацию по этому поводу.