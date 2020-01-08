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У Азовского побережья обнаружили российский корабль-шпион

У Азовского побережья обнаружили российский корабль-шпион
17:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Возле берегов Украины обнаружен российский разведывательный корабль.

У Азовского побережья обнаружили корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В подразделениях Объединенных сил, участвующих в проведении операции на Приазовском направлении, продолжаются мероприятия по противодействию разведывательной и диверсионной деятельности со стороны российских спецслужб. В частности, во время плановой работы по освещению подводной и надводной обстановки вертолетом Морской авиационной бригады на дистанции около 10 морских миль обнаружен корабль береговой охраны ФСБ России, который осуществлял сбор разведывательных данных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после нескольких облетов над акваторией якорной стоянки морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние.

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Мероприятие проходило в тесном взаимодействии подразделений Военно-морских сил с артиллерийскими и пехотными подразделениями, которые держат оборону на побережье.

Отмечается, что за береговой полосой осуществляется ежедневное наблюдение и ее патрулирование для предотвращения вторжения с моря, недопущения высадки вражеского морского десанта.

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Азовское море, Россия, ВСУ, ООС.
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