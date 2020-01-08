Минобороны: На Донбассе нарушения режима тишины не было

Новости Украины:В Минобороны заявили, что с начала суток противник не открывал огонь по позициям ВСУ.

На Донбассе с начала текущих суток нарушения режима тишины не было.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, обнародованной на странице ведомства.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что по данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск, несмотря на официальные заявления о прекращении огня, продолжает подготовку мероприятий по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.

"В частности, в течение новогодних и рождественских праздников оккупанты на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытия огня и нанесения потерь личному составу Объединенных сил. В то же время разведывательные группы противника осуществляли активный поиск уязвимых мест в обороне подразделений Объединенных сил и потенциальных целей для снайперов", - информирует Минобороны.

Кроме того, в передовые подразделения 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил находятся наготове к вражеским действиям в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке нашей страны.

Как сообщалось ранее, 7 января, российские оккупационные войска дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Васильевка. Боевых потерь в результате обстрелов нет.