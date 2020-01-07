Скачать
Вторник, 07.01.2020
Разумков о Рождестве: Пусть он станет днем единения, счастья и любви
Разумков о Рождестве: Пусть он станет днем единения, счастья и любви
Украинскую колядку запели даже в оккупированном Крыму
Украинскую колядку запели даже в оккупированном Крыму
CМИ: Джошуа добровольно отдаст Усику титул WBO
CМИ: Джошуа добровольно отдаст Усику титул WBO
Зимние святки 2020: гадания и народные приметы в Святые дни
Гадания и народные приметы на Зимние святки 2020

Украина опровергает информацию ОБСЕ о нарушении Минских договоренностей

Украина опровергает информацию ОБСЕ о нарушении Минских договоренностей
14:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Мониторинговая миссия ОБСЕ в своих отчетах указала, что украинская сторона якобы нарушила Минские договоренности в части отвода вооружений.

Украинская сторона СЦКК опровергает информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о якобы нарушении Вооруженными силами Украины Минских договоренностей в части отвода вооружения от линии разграничения.

Об этом Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает подаваться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно - зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

Ситуация на Донбассе: ранены двое украинских военных

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений об отводе вооружения. Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет”, - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такая информация противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера.

Напомним, в Гранитном Донецкой области восстановили электроснабжение. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Минобороны Украины, Миссия ОБСЕ, Оккупированные территории, 9К33 "Оса".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Рождеством Христовым 2020 в прозе, открытки
02 Телескоп "Хаббл" заснял галактику-гиганта (Видео)
03 Самые полезные напитки для здоровья почек
04 7 января - приметы и обряды на Рождество Христово
05 Неожиданные симптомы, которые указывают на сердечно-сосудистые заболевания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Похороны Сулеймани в Иране прошли трагически: количество жертв (Фото)
Похороны Сулеймани в Иране прошли трагически
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
&quot;Украденное Рождество&quot;: прогноз погоды на 7 января
"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января
Как украинские звезды поздравляют своих поклонников с Рождеством (Фото)
Как украинские звезды поздравляют своих поклонников с Рождеством (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь