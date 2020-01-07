Украина опровергает информацию ОБСЕ о нарушении Минских договоренностей

Новости Украины:Мониторинговая миссия ОБСЕ в своих отчетах указала, что украинская сторона якобы нарушила Минские договоренности в части отвода вооружений.

Украинская сторона СЦКК опровергает информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о якобы нарушении Вооруженными силами Украины Минских договоренностей в части отвода вооружения от линии разграничения.

Об этом Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

"В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает подаваться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной Минских договоренностей по отводу вооружения, а именно - зенитных ракетных комплексов 9К33 "Оса".

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон информирует, что размещение указанной военной техники не подпадает под действие Минских соглашений об отводе вооружения. Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет”, - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такая информация противоречит принципам нейтральности и беспристрастности, которыми руководствуются представители СММ ОБСЕ при предоставлении чувствительной информации оборонного характера.

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