В Гранитном Донецкой области восстановили электроснабжение

Новости Украины:Украинская сторона вместе с представителями мониторинговой миссии ОБСЕ восстановили электроснабжение села Гранитного, что в Донецкой области.

В селе Гранитное Волновахского района Донецкой области при содействии украинской стороны СЦКК и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ восстановлено электроснабжение.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает в Facebook.

6 января представители украинской стороны СЦКК совместно с представителями СММ ОБСЕ обеспечили условия для осуществления ремонта работниками АО "ДТЭК Донецкие электросети" линии электропередачи, в результате чего было полностью восстановлено электропитание всех домов в населенном пункте Гранитное.

Восстановлению электропитания предшествовала проверка личным составом пиротехнической группы ГСЧС района выполнения аварийно-восстановительных работ на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, Владимир Зеленский запретил поставки электроэнергии из России.