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Ситуация на Донбассе: ранены двое украинских военных

Ситуация на Донбассе: ранены двое украинских военных
08:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеского обстрела два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Боевики обстреляли Крымское из гранатометов и пулеметов

Трижды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован обстрел поселка Крымское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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