Боевики обстреляли Крымское из гранатометов и пулеметов

Новости Украины:По состоянию на 12.00 6 января российские оккупационные войска один раз обстреляли с.Крымское из гранатометов и пулеметов.

С начала суток на Донбассе боевики один раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Боевики обстреляли позиции вблизи Крымского. Они применили гранатометы АГС и крупнокалиберные пулеметы.

"Зафиксирована одна вражеская провокация, которую противник совершил сегодня на подступах к с. Крымское. Так, около 11.35 с направления н.п. Сентяновка оккупанты открыли прицельный огонь из гранатометов АГС и пулеметов крупного калибра", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов раненых и погибших среди украинских военных нет.

За минувшие сутки на Донбассе боевики четыре раза нарушили "режим тишины" и применяли оружие запрещенных калибров. Вследствие вражеских обстрелов два украинских военных погибли, еще один ранен.