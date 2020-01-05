На Донбассе подорвался грузовик с военными, есть жертвы

Новости Украины:Сегодня, 5 января, в районе ООС, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство произошел подрыв грузовика с украинскими военными, один боец погиб.

Сегодня на Донбассе в районе населенного пункта Золотое-4, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения. Об этом сообщает штаб ООС.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

На месте взрыва работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - отметили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Позиции украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вчера, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащие Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.