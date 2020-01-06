В зоне ООС погибло двое украинских военных, еще один получил ранение

Незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих, еще один ранен в результате подрыва на мине, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.
Кроме того, в районе н.п. Хутор Вольный в результате наезда вероятно на противотанковую мину ТМ-62 взорвался военный грузовой автомобиль ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва погиб один военнослужащий, еще один получил тяжелые ранения.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил, а именно рядом с Водяным - из миномета калибра 82 мм - 8мин, недалеко от н.п. Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов, у н.п. Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.