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США выдвигают новые обвинения против китайской компании Huawei

США выдвигают новые обвинения против китайской компании Huawei
09:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В четверг, 13 февраля, Соединенные штаты Америки выдвинули новые обвинения в адрес китайской компании Huawei.

США выдвинули два новых пункта обвинений против китайской компании Huawei, связанных с кражей данных, сообщает в четверг министерство юстиции США.

Минюст США утверждает, что китайская компания в течение десяти лет искала незаконные способы выведать коммерческие тайны американских компаний "в целях развития собственного бизнеса".

"Незаконно присвоенная интеллектуальная собственность включала информацию о коммерческой тайне и работы, защищенные авторским правом, такие как исходный код и (...) технология тестирования роботов", - говорится в заявлении.

Представитель Huawei отверг обвинения американских властей.

"Законный порядок доступа к данным строго регламентирован. Ни один сотрудник Huawei не имеет права на доступ к сетям без явно выраженного согласия оператора сети", - сказал он.

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По его словам, доступ без разрешения оператора невозможен, и его получение было бы сразу же обнаружено.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

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Китай, США, Обвинения, Huawei.
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