Экстрадиция финдиректора Huawei: в канадском суде стартовали слушания

Новости мира:В Канаде начались слушания по делу об экстрадиции финдиректора Huawei в США.

Верховный суд провинции Британская Колумбия в Канаде в понедельник начал слушания об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщают западные СМИ.

В МИД Китая в понедельник заявили, что Канада нарушает права Мэн Ваньчжоу, и призвал к ее освобождению.

Первый этап слушаний об экстрадиции Мэн Ваньчжоу будет посвящен тому, являются ли действия, в которых обвиняют Мэн Ваньчжоу, преступлениями и в США, и в Канаде. Ее адвокат обратился в суд с ходатайством, заявляя, что дело в отношении Мэн Ваньчжоу связано лишь с американскими санкциями в отношении Ирана, а не с мошенничеством.

Второй этап слушаний запланирован на июнь 2020 года, в ходе него будут рассмотрены заявления стороны защиты о том, что ФБР, Королевская канадская конная полиция и Канадское агентство пограничных служб нарушили права Мэн Ваньчжоу.

В итоге дело об экстрадиции может затянуться на несколько лет, если стороны будут подавать апелляции, отмечает агентство Associated Press.

Финдиректор, дочь основателя компании Huawei, была задержана 1 декабря 2018 года в аэропорту Ванкувера по запросу США, а позже отпущена под залог.

В США ее обвиняют в мошенничестве и нарушении американских санкций в отношении Ирана. Так, обвинение утверждает, что Huawei нарушала санкции США, продавая оборудование Ирану, а Мэн Ваньчжоу ввела в заблуждение банк HSBC в вопросе деятельности Huawei в Иране.

Мэн Ваньчжоу в настоящее время проживает в одном из своих домов в Ванкувере. Она отрицает любые обвинения, а ее адвокаты утверждают, что дело в отношении финдиректора китайской компании политически мотивировано.

Ваньчжоу задержали в день, когда президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проводили встречу, посвященную торговле.

Прокуратура в Канаде утверждала, что задержание Мэн Ваньчжоу не связано с торговыми разногласиями между Китаем и США. Однако Трамп затем заявил, что он может вмешаться в дело Мэн Ваньчжоу, если это поможет заключению торгового соглашения с Китаем.