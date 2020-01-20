В Канадском городе установили аппарат, раздающий наркотики

Новости мира:В Канаде установили первый в мире аппарат, выдающий безопасную дозу наркотиков.

В канадском городе Истсайд установили первый в мире аппарат, который выдает зарегистрированным потребителям опиоидов безопасную дозу наркотика.

Об этом пишет Vancouver Sun.

Автомат установили в рамках программы MySafe, которой руководит профессор медицины Марк Тиндалл. Он пояснил, что для получения препарата зарегистрированный в специальном реестре наркоман должен поднести ладонь.

После сканирования вен он получит небольшую коробочку с безопасной дозой гидроморфона, который заменит опиум. По словам Марка Тиндалла, использование аппарата позволит наркоманам привести свою жизнь в порядок: у них есть постоянное место, чтобы получить необходимый препарат, а значит, им больше не нужно рыскать по городу в поиске дозы.

При этом лекарство из аппарата безопасно и не приведет к передозировке.

"Самая большая проблема, с которой мы столкнулись, – это люди, употребляющие наркотики в одиночестве. Благодаря нашему аппарату они могут продолжать использовать наркотик в одиночку без риска передозировки", – отметил Тиндалл.

Профессор подчеркнул, что постоянное представление безопасного запаса наркотика останавливает передозировки и возвращает людей к нормальной жизни.

Предпосылкой для запуска программы стало то, что с 2016 года в канадской провинции Британская Колумбия от передозировки опиоидами умерли более пяти тысяч человек.

Причиной стало появление на рынке лекарства фентанил с максимальной дозой наркотика.