Помпео: Смерть трансатлантического альянса сильно преувеличена

Новости мира:Помпео убежден, что западные ценности возьмут верх.

Госсекретарь Майк Помпео на Мюнхенской сфере безопасности конференции в субботу отстаивал глобальную роль Соединенных Штатов и сделал въедливую ремарку относительно Китая и России, пообещав, что идеалы и ценности Запада возьмут верх.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я рад сообщить, что смерть трансатлантического альянса сильно преувеличена. Запад побеждает, и мы побеждаем вместе", - сказал Помпео, очевидно, ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Помпео добавил, что Западом может стать "любой народ, который принимает модель уважения к индивидуальной свободе, свободному предпринимательству, национальному суверенитету".

В ходе выступления он также заявил, что США готовятся выделить $ 1 млрд для реформы энергетики в государствах Восточной Европы.