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Помпео: Смерть трансатлантического альянса сильно преувеличена

Помпео: Смерть трансатлантического альянса сильно преувеличена
15:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Помпео убежден, что западные ценности возьмут верх.

Госсекретарь Майк Помпео на Мюнхенской сфере безопасности конференции в субботу отстаивал глобальную роль Соединенных Штатов и сделал въедливую ремарку относительно Китая и России, пообещав, что идеалы и ценности Запада возьмут верх.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я рад сообщить, что смерть трансатлантического альянса сильно преувеличена. Запад побеждает, и мы побеждаем вместе", - сказал Помпео, очевидно, ссылаясь на слова президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.

Помпео добавил, что Западом может стать "любой народ, который принимает модель уважения к индивидуальной свободе, свободному предпринимательству, национальному суверенитету".

Зеленский выступил на Мюнхенской конференции (Фото, Видео)

В ходе выступления он также заявил, что США готовятся выделить $ 1 млрд для реформы энергетики в государствах Восточной Европы.

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Китай, Россия, Мюнхенская конференция, Майк Помпео.
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